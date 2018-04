Atentados deixam 4 policiais mortos no Paquistão Um veículo da polícia e um posto de verificação foram alvos de ataques com bombas hoje no noroeste do Paquistão. Quatro policiais morreram e nove ficaram feridos. Três agentes ficaram feridos no primeiro ataque, quando uma bomba acionada por controle remoto destruiu um veículo que levava policiais e forças paramilitares no distrito de Bannu, na província de Khyber Pukhtunkhwa, disse o policial Rafique Khan. Cinco policiais ficaram feridos nesse atentado, informou Khan, que responsabilizou militantes islâmicos pelo ataque, mas não apresentou evidências.