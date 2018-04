Atentados deixam 48 mortos e 150 feridos Pelo menos 48 pessoas morreram e 150 ficaram feridas ontem em dois atentados suicidas com carros-bomba perto da cidade sagrada xiita de Kerbala, ao sul de Bagdá. Muitas vítimas são peregrinos xiitas que participariam das celebrações que lembram os 40 dias de luto pelo Imã Hussein, neto do Profeta Maomé morto em 680 d.C. O primeiro atentado ocorreu às 15 horas (10 horas de Brasília) e foi seguido pelo segundo ataque cerca de 20 minutos depois. Nos últimos dias, pelo menos três grandes ataques foram registrados no Iraque.