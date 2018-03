Atentados deixam 8 mortos e pelo menos 5 feridos no Paquistão

Dois atentados deixaram um saldo de oito mortos e pelo menos cinco feridos no Paquistão. A explosão de um carro-bomba ativado por um suicida contra um complexo da Polícia em Islamabad deixou pelo menos cinco feridos, segundo novos dados divulgados por fontes policiais. Antes, elas tinham informado que o ataque tinha matado sete pessoas. Em um outro ataque no noroeste do Paquistão pelo menos oito pessoas morreram. Uma bomba em uma estrada matou pelo menos dois policiais, três prisioneiros e três crianças no noroeste do Paquistão. Segundo um oficial do governo, a bomba explodiu na região de Dir quando o veículo levava um grupo de prisioneiros para um tribunal nesta quinta-feira. Um ônibus escolar carregando crianças estava próximo do local. Porta-vozes da Polícia e de um hospital local informaram à imprensa que o atentado em Islamabad não deixou vítimas fatais, contrariando a primeira informação, que tinha sido confirmada até mesmo com uma fonte do Ministério do Interior. Os porta-vozes acrescentaram que todos os feridos, a maioria policiais, se encontram em situação estável e foram transferidos para um hospital para serem atendidos. Uma parte do prédio, que se encontra nos arredores da capital paquistanês, desmoronou e os trabalhos de resgate estão sendo complicados pelo forte engarrafamento no trânsito da região. No momento da explosão, o edifício estava quase vazio, segundo o canal Geo TV. O ataque ocorreu às 13 horas locais (4 horas de Brasília), quando os legisladores paquistaneses estavam reunidos em uma sessão especial a portas fechadas no Parlamento nacional para ser informados pelo Exército das operações militares contra a insurgência no conflituoso noroeste. O atentado acontece em meio a uma onda de violência no país que nas últimas semanas matou centenas de pessoas.