Atentados deixam ao menos sete mortos e 51 feridos no Iraque Pelo menos sete pessoas morreram e outras 51 ficaram feridas nesta segunda-feira em novos atentados realizados em Bagdá e no norte do Iraque, segundo fontes de segurança locais. Em Telafar, cerca de 500 quilômetros a noroeste de Bagdá, um carro-bomba deixou três mortos e 41 feridos, entre eles um policial. O atentado, cometido próximo a um posto de gasolina e a uma patrulha policial, destruiu vários automóveis. No sul de Bagdá, no bairro de Abu Dechir, três iraquianos morreram e outros dez ficaram feridos, após a explosão de bombas em várias casas, pouco depois do meio dia (5h de Brasília). Nas proximidades de Al Ouya, um policial foi baleado quando viajava em seu carro. Além disso, forças de segurança encontraram um corpo com marcas de tiros no peito, na cidade de Beiji, cerca de 200 quilômetros ao norte de Bagdá.