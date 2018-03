Atentados deixam pelo menos 19 mortos na Somália Um porta-voz da república separatista da Somalilândia, Ismail Adani, informou que pelo menos 19 pessoas morreram em três atentados suicidas na região ocorridos hoje. Segundo Adani, as autoridades ainda contavam os corpos, portanto o número de vítimas podia aumentar. Uma onda de ataques suicidas atingiu o norte da Somália. Entre os alvos estão um escritório das Nações Unidas, o consulado da Etiópia e o palácio presidencial na capital da Somalilândia, Hargeisa. Os suicidas também atacaram dois complexos do setor de inteligência na região de Puntland, também no norte somali. Um funcionário informou que os dois suicidas e um segurança morreram nesse ataque.