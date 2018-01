Atentados deixam pelo menos 25 mortos em Bagdá Pelo menos 25 pessoas morreram e outras 46 ficaram feridas em dois atentados simultâneos com um carro-bomba e foguetes Katiusha num bairro no centro de Bagdá, informaram fontes do Ministério do Interior. A explosão do carro-bomba e o disparo de três foguetes causaram a destruição de um edifício de três andares, disseram as fontes. Os habitantes do bairro de al-Karrada, onde aconteceu o atentado, são em sua maioria xiitas. O comandante de polícia Ahmed Abdullah disse que o carro-bomba explodiu em frente ao edifício. Minutos depois caíram os foguetes. Pelo menos sete carros resultaram danificados. Fontes hospitalares disseram que o número de mortes pode aumentar nas próximas horas, já que vários feridos se encontram em estado grave. A polícia iraquiana informou que 18 civis iraquianos, entre eles crianças e mulheres, foram seqüestrados na noite de quarta-feira, no mesmo bairro, por um grupo de homens armados usando uniformes semelhantes aos do Exército. Além disso, o comando militar americano anunciou a detenção de 17 supostos terroristas acusados de ligação com o seqüestro e assassinato de civis e militares iraquianos em al-Anbar e Mahmudiya, a oeste e sul de Bagdá, respectivamente.