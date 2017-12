Atentados deixam pelo menos 43 mortos no Iraque Dois atentados deixaram pelo menos 43 pessoas mortas no Iraque neste sábado, 24. A explosão de um caminhão deixou ao menos 35 pessoas mortas perto de uma mesquita sunita, na região de Habbaniyah, a 80 quilômetros do oeste de Bagdá. Segundo policiais locais, a explosão teria deixado ao menos 62 pessoas feridas. A cidade fica entre as Ramadi e Faluja, região insurgente próxima à província de Anbar. O atentado aconteceu no meio da tarde, depois de orações na mesquita, que fica próximo a um posto policial, de acordo com informações de Abdul-Aziz Mohammed, membro da policia local. A maioria das vítimas estava indo para a mesquita para fazer as preces do período da tarde, segundo fontes oficiais. Segundo elas, a explosão causou estragos na mesquita, em lojas e estabelecimentos comerciais. Soldados Em outro ataque neste sábado, pelo menos oito policiais iraquianos morreram e outros dois ficaram feridos em um ataque lançado por um grupo de homens armados contra um controle policial perto do Aeroporto Internacional de Bagdá, a oeste da capital. No tiroteio, dois rebeldes morreram enquanto que um terceiro conseguiu fugir. Segundo um comunicado americano, o posto dos agentes foi atacado por entre oito ou dez homens que estavam em dois veículos. A nota acrescenta que, no ataque, os rebeldes usaram metralhadoras e bombas de mão. Os policiais feridos foram encaminhados a um hospital para tratamento, segundo a nota. Matéria atualizada às 16h30.