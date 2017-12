Atentados deixam seis mortos em Bagdá Dois carros-bomba explodiram hoje na capital do Iraque, matando pelo menos seis pessoas e deixando mais de 30 feridos. Este é o terceiro dia seguido em que atentados desse tipo ocorrem na cidade. No bairro de Sadr City, um iraquiano foi morto e outros três, feridos em combate com soldados americanos. Diversos iraquianos disseram ter sido feridos por fogo de morteiro disparado contra o bairro. Eles suspeitam que radicais xiitas usaram a artilharia para tentar atingir os soldados e erraram o alvo.