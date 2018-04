Atentados do Taleban deixam seis mortos no Afeganistão

CABUL - Dois atentados perpetrados pelo Taleban nesta quarta-feira, 12, deixaram seis mortos e mais de 30 feridos. Os ataques tinham como alvo as forças de segurança e de inteligência do Afeganistão.

Na capital afegã, Cabul, quatro pessoas morreram e outras 32 ficaram feridas em um atentado suicida contra um veículo das forças de segurança afegãs, informou uma fonte oficial. Seis dos feridos eram agentes de inteligência.

O ataque aconteceu no oeste da capital afegã por volta das 8h da hora local (0h30 de Brasília), quando um terrorista suicida detonou a carga explosiva que levava em uma motocicleta contra um furgão das forças afegãs, explicou o porta-voz do Ministério do Interior, Zemarai Bashary.

Pouco tempo depois, na província de Kunar, no leste, uma bomba acionada por controle remoto explodiu em uma estrada, matando um coronel e seu motorista. Dois guarda-costas do militar ficaram feridos. O Taleban assumiu a responsabilidade por ambos os ataques

Na terça-feira, 11, o vice-presidente americano, Joe Biden, disse em Cabul que os EUA seguirão no Afeganistão depois de 2014 - data prevista para que as forças afegãs assumam a segurança do país - se o governo e o povo afegãos assim requererem.