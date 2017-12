Atentados e ataque americano deixam 18 mortos no Iraque Pelo menos 18 pessoas morreram e 29 ficaram feridos em dois atentados e um ataque do Exército americano no Iraque nesta sexta-feira. Os dois atentados aconteceram na região central e no sul de Bagdá. O ataque dos militares aconteceu na cidade de Samarra, ao norte da capital. Um dos ataques em Bagdá aconteceu no início da manhã quando um carro-bomba explodiu em frente a um mercado no centro da capital, causando a morte de três civis e ferindo 22 pessoas. Uma quarta pessoa morreu na explosão de uma bomba em frente a sua casa em um bairro sunita ao sul de Bagdá. Neste atentado, outras cinco pessoas de uma mesma família ficaram feridas. Ataque americano Pelo menos 14 supostos insurgentes morreram no ataque de um helicóptero americano a uma área situada no sul da cidade de Samarra, cerca de 100 quilômetros ao norte de Bagdá, informou nesta sexta-feira o Exército dos Estados Unidos. Segundo um comunicado oficial, o ataque ocorreu na quinta-feira, depois que um grupo de homens armados tentaram atacar com fuzis uma patrulha militar americana no sudeste de Samarra. Um helicóptero militar disparou contra os agressores quando tentavam fugir em vários veículos e motos, o que causou a morte de 14 deles e ferimentos em outros dois. Nenhum dos militares americanos ficou ferido, acrescenta a nota, na qual se assinala que as tropas dos EUA encontraram "grandes quantidades de armas e munição, incluindo fuzis e lança-granadas" no lugar do ataque.