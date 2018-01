Atentados em igrejas ortodoxas de Kosovo Duas igrejas ortodoxas sérvias foram alvos de atentados com explosivos no oeste da província de Kosovo. O primeiro ataque ocorreu ontem à noite no interior da Igreja de Todos os Santos Sérvios, na localidade de Djurakovac, distrito de Istog, causando sérios danos em sua estrutura. O segundo atentado foi registrado na madrugada de hoje, quando outra bomba explodiu na Igreja de São Basílio, no mesmo distrito. "O edifício se desmoronou quase que totalmente", disse à ANSA Andrea Angeli, porta-voz da Missão das Nações Unidas (Unmik) em Kosovo, referindo-se ao último atentado. Ninguém ficou ferido nas explosões e uma investigação foi aberta para determinar os responsáveis. As igrejas ortodoxas kosovares foram alvos de ataques no passado, principalmente por simbolizarem o domínio sérvio sob o regime do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic. A maioria dos habitantes de Kosovo é formada por muçulmanos.