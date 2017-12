Atentados em Kirkuk matam três pessoas e ferem 20 A explosão de quatro bombas em diferentes lugares da cidade de Kirkuk, 250 quilômetros ao norte de Bagdá, deixou pelo menos três mortos e 20 feridos, informaram neste sábado fontes da polícia. O oficial Barhan Taha, chefe de polícia da cidade, disse à EFE que pelo menos dois atentados foram cometidos com carros-bomba. Ele explicou que, devido ao estado grave de alguns dos feridos, o número de mortos pode aumentar nas próximas horas. Um dos carros explodiu junto à sede do Partido Democrático do Curdistão, liderado pelo presidente da região autônoma do Curdistão iraquiano, Massoud al-Barzani. No atentado, duas pessoas morreram e 16 foram feridas. Outro veículo explodiu num posto de gasolina, matando uma pessoa e ferindo quatro, entre elas duas mulheres, acrescentou a fonte. Fontes do escritório central da polícia de cidade disseram que estão investigando as outras duas explosões, uma delas perto de uma escola e a outra na estrada de Kirkuk, sentido Bagdá.