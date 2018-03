Atentados em Pequim deixam 9 feridos Duas bombas de fabricação caseira explodiram hoje, num intervalo de 90 minutos, em duas universidades de elite de Pequim, e deixaram nove pessoas feridas, informaram policiais e funcionários das instituições de ensino. Nenhum grupo assumiu até o momento a responsabilidade pelas explosões, ocorridas perto do meio-dia, pelo horário local. Os artefatos destruíram parcialmente as lanchonetes das universidades Peking e Tsinghua, ambas na região noroeste da capital chinesa. A polícia ainda investiga, mas oficiais acreditam que os explosivos continham apenas pólvora, disse uma porta-voz da polícia de Pequim que forneceu apenas o nome de sua família, Gao. O motivo ainda é incerto. As explosões ocorrem apenas um dia após a visita do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, e uma semana antes da abertura da sessão anual da legislatura nacional chinesa.