Atentados em série contra ministérios matam 20 em Cabul

Militantes do Taleban realizaram ontem ataques coordenados contra três ministérios do governo afegão, no centro de Cabul, deixando pelo menos 20 mortos e 57 feridos. Audaciosa, a ação demonstrou a falta de controle das forças de segurança sobre a capital um dia antes de o enviado especial do governo dos EUA para a região, Richard Holbrooke, chegar ao Afeganistão em sua primeira missão oficial. O Taleban assumiu a autoria dos ataques. Na ação, pelo menos oito militantes armados com explosivos e fuzis atacaram os ministérios da Justiça, Educação e de Assuntos Penitenciários. Segundo testemunhas, o cerco mais dramático foi contra o prédio da Justiça, onde pela manhã cerca de cinco militantes tomaram o controle de alguns andares após matar dois seguranças. Funcionários do ministério, incluindo o ministro, entrincheiraram-se em salas enquanto os membros do Taleban procuravam vítimas. Do lado de fora do prédio, forças de segurança gritavam para uma multidão de pedestres: "Corra! Eles vão atirar!", relataram testemunhas. Ao todo, dez pessoas morreram no ataque, que durou mais de duas horas. O ministério fica a menos de um quilômetro do palácio presidencial. O ministro da Justiça, Hanif Atmar, descreveu parte do ataque: "Quando saía de meu escritório para ver o que acontecia, vi um homem com um AK-47 disparando contra todos os funcionários que ele via no corredor". Atmar garantiu que novas e "desconfortáveis" medidas de segurança deveriam ser tomadas para restabelecer a ordem. Enquanto os militantes mantinham o cerco na sede da Justiça, outros dois membros do Taleban detonaram coletes de explosivos no Ministério de Assuntos Penitenciários. Um homem também tentou ativar os explosivos que carregava na entrada do Ministério da Educação, mas foi morto a tiros antes mesmo de entrar no prédio. Além das mais de 20 vítimas, todos os 8 militantes do Taleban acabaram mortos na série de ataques. Outros 21 suspeitos foram detidos pelas autoridades. ''COMO MUMBAI'' Os ataques teriam sido uma resposta ao tratamento dado a milicianos em prisões do governo afegão, disse Zabiullah Mujaheed, identificado como porta-voz do Taleban. "Havíamos alertado o governo para que parasse de torturar nossos companheiros detidos em suas prisões", declarou. Segundo o chefe do serviço de inteligência do Afeganistão, Amrullah Saleh, antes da ação os militantes enviaram três mensagens de celular ao suposto líder da célula, que estaria no Paquistão. As forças afegãs tinham sido informadas que um ataque "espetacular" em Cabul, envolvendo vários alvos, era iminente, disse Saleh. No entanto, o serviço de inteligência não teria informações suficientes para barrar a ameaça. O chefe da inteligência comparou os ataques de ontem na capital do Afeganistão com os atentados em Mumbai em novembro, que deixaram 164 mortos. A Índia acusa o grupo paquistanês Lashkar-i-Taiba pela ação. Saleh, entretanto, não especificou se houve contatos entre os agressores de ontem e os de Mumbai. Também ontem, na Província de Logar, ao sul de Cabul, um atentado contra uma patrulha francesa deixou três mortos e um helicóptero americano respondeu a um suposto ataque de insurgentes, matando pelo menos cinco civis.