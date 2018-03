Atentados em série matam ao menos 48 Pelo menos 48 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas em diferentes atentados realizados ontem no Afeganistão. Em Nimroz, no sudoeste afegão, 36 pessoas morreram e outras 110 ficaram feridas em vários ataques suicidas. As ações ocorreram na cidade de Zaranj. Em Kunduz, no norte, a explosão de uma moto-bomba detonada por controle remoto matou mais de dez pessoas no momento do fim do jejum diário que os muçulmanos fazem durante o Ramadã. A autoria desse ataque foi atribuída ao Taleban.