Atentados em série matam mais de 30 Pelo menos 24 civis afegãos foram mortos ontem por explosões de bombas instaladas à beira de estradas na região de Kandahar, no sul do país. A primeira explosão atingiu um micro-ônibus por volta das 8h30 locais. Quando um trator chegou para ajudar a deslocar as vítimas, uma nova bomba foi acionada. Pouco antes do meio-dia, um outro artefato foi detonado, causando mais mortes. No leste do país, seis militares da Otan foram mortos pelo mesmo tipo de bomba - e um outro morreu ao ser atacado por insurgentes.