Atentados em série matam sete na Nigéria

De acordo com a polícia local, as explosões provocaram danos aos prédios. Os ataques são parecidos a outros atentados organizados pelo grupo, conhecido como "O Taleban da Nigéria".

Segundo a Agência de Emergência da Nigéria, a primeira bomba atingiu o quartel-general de polícia. As outras três explodiram em delegacias regionais.

O principal alvo do Boko Haram, cujo nome na língua local significa "a educação ocidental é pecado", é a minoria cristã que vive no norte da Nigéria, um dos países mais populosos da África, com 160 milhões de habitantes.Desde o começo do ano, 76 pessoas morreram em atentados lançados pelo grupo.

No Delta do Níger, região do país rica em petróleo, homens armados sequestraram um americano que trabalha para a empresa petrolífera Marubeni.

Segundo a polícia, os suspeitos seguiam o americano em um carro. Depois de abordá-lo, mataram seu guarda-costas e levaram seu carro. Eles pedem US$ 310 mil de resgate. / AP