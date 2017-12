Atentados fazem seis mortos no Iraque Dois carros-bomba e um projétil lançado por um morteiro explodiram na madrugada de sábado perto da prefeitura e num mercado no centro da cidade iraquiana de Samarra, situada a 95 quilômetros ao norte da capital, Bagdá, matando seis pessoas - inclusive dois policiais - e ferindo pelo menos outras 20. No primeiro ataque, um suicida explodiu uma rádio-patrulha, roubada, nas proximidades do escritório do prefeito de Samarra. Outro carro-bomba atingiu uma área residencial e o tiro de morteiro caiu num mercado, bastante movimentado na ocasião. Em setembro, forças norte-americanas e iraquianas haviam tomado o controle de Samarra. Desde então, segundo autoridades iraquianas, a cidade vinha sendo apresentada como exemplo de colaboração com os norte-americanos e de que Bagdá poderia restabelecer a ordem em locais mais violentos do país. Durante 17 meses, os insurgentes realizaram freqüentes atentados em Samarra contra funcionários iraquianos.