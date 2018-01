Atentados ferem 15 pessoas em Bagdá Pelo menos 15 pessoas, quatro delas policiais, ficaram feridas na explosão de uma bomba e um carro-bomba perto de um restaurante no leste de Bagdá, segundo a polícia local. O capitão Saad Abd Al Rahman disse que uma carga de explosivos, colocada perto do restaurante Al Sujra, explodiu em frente ao local onde os policiais tinham estacionado o veículo em que viajavam. Na primeira explosão, ficaram feridos os quatro agentes. A fonte acrescentou que, minutos mais tarde, quando uma patrulha policial de apoio chegou ao local, explodiu um carro-bomba, deixando 11 feridos, nenhum deles policial. Outro veículo carregado de explosivos foi detonado na rua Al Rabia, no leste da capital, perto de um centro comercial, o que provocou ferimentos em uma pessoa e danos materiais em várias lojas.