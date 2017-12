Atentados marcam abertura de cúpula em Sevilha Três atentados com carro-bomba atribuídos ao grupo separatista ETA (Pátria Basca e Liberdade) ocorreram nesta sexta-feira, na chamada Costa do Sul e em Zaragoza, causando ferimentos em sete pessoas, informou o Ministério do Interior da Espanha. Os atentados coincidiram com a abertura da cúpula de chefes de Estado e governo da União Européia (UE), em Sevilha - cidade localizada a pouco mais de 200 quilômetros do litoral espanhol. A primeira explosão ocorreu no estacionamento do hotel Las Piramides, de Fuengirola, localizado perto da praia. Houve seis feridos, três dos quais britânicos que estavam hospedados ali. O estado de pelo menos um deles, um cidadão britânico de 33 anos, é considerado grave. Fragmentos de metal alojaram-se nos pulmões, diafragma e num braço dele. "A cirurgia foi bem-sucedida e, se não houver complicações, ele tem boas chances de escapar dessa", disse um porta-voz do hospital de Fuengirola. Os demais feridos foram atingidos por cacos de vidro e pedaços de tijolos e concreto lançados à distância pelo impacto da explosão. O segundo atentado aconteceu seis horas depois, diante do hotel Sultan, de Marbella (27 quilômetros ao sul de Fuengirola), apontada como o balneário mais luxuoso da Costa do Sol. Não houve feridos, mas os danos foram elevados em seis edifícios. Além disso, 16 automóveis ficaram praticamente destruídos. Os extremistas alertaram a polícia espanhola sobre os atentados poucos minutos antes, o que, segundo agentes, "evitou uma tragédia". Tanto no caso de Fuengirola quanto de Marbella houve tempo para retirar os hospedes dos hotéis e isolar as áreas. Os turistas feridos em Fuengirola cruzaram inadvertidamente a região, informou um investigador da polícia espanhola. O terceiro carro-bomba explodiu no estacionamento da rede de lojas El Corte Inglés na cidade de Zaragoza, norte do país. Um segurança teve ferimentos leves. Vários automóveis ficaram danificados. Também neste caso, a polícia recebeu um alerta dos extremistas. Em Marbella, o diretor do Departamento de Turismo, Juan Fraile, lamentou os reflexos negativos dos atentados sobre o turismo da região. Ele disse que a repercussão será muito maior no exterior, principalmente em função de o país exercer atualmente a presidência rotativa da UE e de estar sediando a cúpula dos chefes de Estado e governo da comunidade. Recentemente, a União Européia, por iniciativa do primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, incluiu o grupo separatista basco ETA em sua lista de organizações terroristas, com bens e recursos congelados em todos os 15 países membros.