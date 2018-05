Atentados matam 4 e deixam 57 feridos no Paquistão Dois ataques com bombas hoje contra dois ônibus que levavam membros da Marinha do Paquistão em Karachi deixaram quatro mortos. Os atentados, em diferentes áreas da tensa capital econômica do país, deixaram quase 60 feridos. A Marinha identificou todas as vítimas como seus funcionários, sendo uma médica, um subtenente, um marinheiro e um empregado civil.