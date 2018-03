Atentados matam ao menos 20 no nordeste da Índia

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em uma série de atentados com explosivos nesta quinta-feira, 30, em várias cidades do estado de Assam, no conflituoso nordeste da Índia, informou a agência Ians. Fontes oficiais citadas pela Ians informaram que 10 artefatos explodiram em Assam, vários deles em zonas comerciais de Guwahati, a capital do estado. Operam em Assam e outros estados do nordeste da Índia cerca de 20 grupos armados separatistas.