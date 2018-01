Atentados matam ao menos 23 no Afeganistão

Associated Press, O Estado de S.Paulo

Cabul - Dois atentados mataram ao menos 23 pessoas e feriram mais de 40 cidadãos neste sábado, 27, de acordo com informações do governo afegão. Os ataques tinham como alvo um líder tribal oposicionista ao grupo Taleban e o ministro da Defesa do país.

No primeiro caso, o autor do atentado dirigia uma moto e atacou o líder Khan Jan na cidade de Asadabad, capital da província Kunar, matando ele e outros dez civis, segundo o chefe da polícia local Abdul Habib Sayedkhaili. Jan era um oponente público ao grupo Taleban. Outras 40 pessoas ficaram feridas no local.

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria deste atentado. Autoridades da província suspeitam que ele tenha sido promovido pelo próprio Taleban.

O segundo ataque ocorreu perto do complexo do Ministério da Defesa e matou 12

pessoas, incluindo dois militares, de acordo com comunicado divulgado pelo ministério. As forças de segurança bloquearam a estrada principal do edifício.

O porta-voz do grupo Taleban Zabihullah Mujahid assumiu a autoria do ataque em Cabul em e-mail enviado à imprensa local. Fonte: Associated Press.