Atentados matam ao menos 45 em cidade sagrada xiita no Iraque

Dois ataques com carros-bomba perto da cidade sagrada xiita de Karbala, no Iraque, deixaram pelo menos 45 mortos e mais de 130 feridos nesta quinta-feira.

Testemunhas dizem que as explosões ocorreram na periferia da cidade, em dois caminhos que estavam sendo usados por xiitas que participavam de uma grande peregrinação, o Arbaeen, que marca o fim do período de luto de 40 dias pelo Imã Hussein, neto do profeta Maomé.

Cerca de 120 mil policiais e soldados iraquianos foram mobilizados para proteger os peregrinos, muitos dos quais caminham por dias até chegar a Karbala, onde acreditam que o Imã Hussein estaria enterrado.

Os atentados ocorreram em meio a um aumento no número de ataque suicidas perpetrados por supostos insurgentes islâmicos sunitas no Iraque.

Também nesta quinta-feira, um ataque suicida contra uma delegacia de polícia na cidade de Baquba, na região central do país, matou ao menos três pessoas.

O incidente aconteceu perto do local onde pelo menos 13 pessoas morreram na quarta-feira, quando uma ambulância cheia de explosivos foi detonada em uma base da polícia iraquiana.

Na terça-feira, outro atentado em Tikrit, cidade natal do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein, matou pelo menos 50 pessoas.