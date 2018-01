Atentados matam dois funcionários iraquianos em Kirkuk Dois funcionários iraquianos foram assassinados nesta quinta-feira em ataques cometidos na cidade petrolífera de Kirkuk, ao norte de Bagdá, informaram fontes policiais locais. Segundo as fontes, um grupo de insurgentes assassinou esta manhã um funcionário da Comissão Suprema Eleitoral independente na região de Huryia. Osman Rashid morreu ao ser baleado na porta de sua casa pelos rebeldes, que estavam em um carro sem placa. Outro funcionário do Ministério do Comércio em Kirkuk foi assassinado uma hora antes do primeiro ataque, supostamente pelo mesmo grupo, já que os assassinos estavam no mesmo carro, explicaram as fontes. Os funcionários iraquianos são alvo freqüente de ataques de insurgentes, que os acusam de "colaborar com as tropas de ocupação".