Atentados matam nove em frente à Zona Verde de Bagdá

O major-general Qassim al-Moussawi, porta-voz militar de Bagdá, disse que os agressores aparentemente tinham como alvo duas caravanas de veículos de funcionários do governo, entre eles um militar e um ministro que iam para o trabalho. O porta-voz não deu mais detalhes.

Os veículos explodiram quando estavam em uma fila de automóveis em busca de autorização para entrar na Zona Verde, onde ficam escritórios de ministérios e o Parlamento do Iraque, assim como várias embaixadas. A poucos quilômetros dali, duas bombas explodiram minutos depois, aparentemente em um incidente separado. A polícia informou que nove passageiros ficaram feridos no ataque em frente a um restaurante em Jadriya, bairro onde vivem sunitas e xiitas ao sul do rio Tigre. As informações são da Associated Press.