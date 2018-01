Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri As explosões em Madri, na manhã desta quinta-feira, deixaram pelo menos 62 mortos e centenas de feridos. Ao menos quatro bombas foram detonadas por volta das 8h (horário local) dentro de vagões de três trens, um deles de alta velocidade, que transitavam pelas estações de Atocha, a principal da capital espanhola, e Santa Eugenia e El Pozo, na região sudeste da cidade. Os atentados acontecem a apenas 72 horas das eleições gerais do país, no domingo, e podem ter sido promovidos pelo grupo separatista basco ETA. Uma rádio local informou que os partidos políticos decidiram suspender os comícios programados para hoje. Por medida de segurança, os serviços de transporte subterrâneo estão interrompidos.