Atentados matam três crianças em Bagdá Pelo menos cinco iraquianos, entre eles três crianças, morreram em dois atentados em Bagdá, informaram nesta quarta-feira fontes policiais. As três crianças foram mortas nesta manhã, vítimas da explosão de uma bomba quando iam para o colégio, no centro da capital iraquiana. Segundo as fontes iraquianas, nenhuma patrulha militar local ou americana passava pela área no momento da explosão. Outros dois iraquianos morreram ontem à noite num ataque com morteiros contra Ghazaliya, no oeste de Bagdá, que aparentemente tinha como alvo uma delegacia de polícia. Na terça-feira, 20 iraquianos - 11 deles de uma mesma família - foram mortos em atentados ocorridos em várias partes do país.