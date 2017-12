Atentados na Argélia deixam pelo menos três mortos Atentados a bomba registrados na região argelina de Cabília, ao leste de Argel, deixaram pelo menos três mortos e dez feridos nesta segunda-feira, segundo fontes próximas aos serviços de emergência. As explosões ocorreram em várias delegacias e em pelo menos uma sede da Brigada de Gendarmaria nas localidades de Si Mustapha, Draa Ben Kheda, Bordj Menaiel, Bumerdes e Les Issers. Os aldeões contatados por telefone afirmaram que as explosões provocaram pânico e que as áreas atingidas pelos atentados foram bloqueadas ao trânsito. Fontes próximas aos serviços de segurança atribuem as explosões, que não foram confirmadas oficialmente, a comands do Grupo Salafista para a Pregação e o Combate (GSPC), organização filiada à Al-Qaeda e particularmente ativa em Cabília.