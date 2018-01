Atentados na Argélia deixam quatro mortos em três dias Três soldados e um miliciano morreram e 16 foram feridos nos últimos três dias em vários atentados cometidos por grupos terroristas islâmicos na Argélia, informa neste sábado, 3, o jornal argelino Le Quotidien d´Oran. Dois integrantes de uma patrulha do Exército argelino morreram e um foi ferido pela explosão de uma bomba, na quarta-feira, 28, na localidade de Beni Amrane, na província de Boumerdès, na região da Cabília. Na mesma localidade, algumas horas depois, outros cinco militares foram feridos pela explosão de uma bomba nas proximidades de outro controle de estradas instalado pelo exército. Outros dois atentados com bomba na quinta-feira, 1, deixaram um morto e 10 feridos em Béjaia, também na Cabília, e em Skikda, no leste do país. Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros na quarta-feira, 28, em casa, no departamento de Sidi Belabbés, no oeste da Argélia.