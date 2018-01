Atentados na Colômbia deixam ao menos 17 feridos Dois atentados causaram pânico na noite desta sexta-feira em Bogotá, a capital colombiana. O primeiro deles teve por alvo o senador Germán Vargas, de 41 anos, membro da coalizão que apoia o presidente Alvaro Uribe. Vargas teve a mão e o braço direitos feridos na explosão de um livro-bomba, em seu gabinete no Congresso mas, segundo informações, já está fora de perigo. O explosivo estava num pacote, no meio da correspondência natalina recebida pelo senador, que é conhecido por defender medidas duras contra a guerrilha. O segundo atentado atingiu um restaurante localizado no 30º piso de um hotel de luxo de propriedade do exército, onde se hospedavam deputados de outras províncias do País. A polícia informou que pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, mas a imprensa colombiana já fala em mais de 30 vítimas. Nenhum legislador, entretanto, ficou ferido na explosão. O presidente Alvaro Uribe, em um pronunciamento, chamou os dois episódios de ?ataques ao legislativo colombiano?. As FARC são as principais suspeitas de terem perpetrado os ataques.