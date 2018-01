Atentados na Tailândia deixam dois mortos e 22 feridos Duas pessoas morreram e 22 foram feridas nos dois ataques cometidos na noite de quarta-feira, 14, por separatistas islâmicos na região muçulmana do sul da Tailândia, informou nesta quinta-feira, 15, a polícia tailandesa. A polícia disse que 11 pessoas foram feridas na noite de quarta-feira quando supostos insurgentes lançaram uma bomba contra um grupo de muçulmanos que saía de uma mesquita do distrito de Yaha, na província de Yala. Pouco depois, duas pessoas foram assassinadas e 11 foram feridas em outro ataque a uma cafeteria do mesmo distrito, segundo o capitão Apirak Sangkhao. Os dois atentados aconteceram horas depois de nove civis budistas serem assassinados a tiros por rebeldes numa estrada da província. As forças de segurança na região mantêm o estado de alerta máximo, declarado por causa do aniversário da fundação do Barisan Revolusi Nasional (BRM), o principal grupo armado da região muçulmana. O BRN foi fundado em 1963, com o objetivo de lutar pela independência do antigo sultanato de Pattani, anexado há mais de um século pela Tailândia.