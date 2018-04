Atentados não mudam prazo para EUA saírem do Iraque O governo dos Estados Unidos afirmou hoje que a volta dos ataques a bomba no Iraque não comprometerá sua meta de retirar do país suas tropas até o final de agosto. Hoje, pelo menos cinco grandes explosões atingiram prédios de apartamentos, e uma sexta aconteceu em um mercado de Bagdá. O total de mortos já chegou a 50 nesta terça-feira.