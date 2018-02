Atentados no Afeganistão deixam ao menos nove mortos

Pelo menos nove civis morreram e 15 pessoas ficaram feridas depois de duas explosões ocorridas nesta terça-feira, 23, nas províncias do sul e do leste do Afeganistão.

Na província de Nangrahar, dois civis, sendo uma criança, morreram e um outro ficou ferido quando um veículo com explosivos foi detonado próximo a uma delegação que investigava um ataque suicida que matou 15 pessoas na segunda.

Em Helmand, uma bomba colocada em uma bicicleta foi detonada e deixou ao menos 7 mortos e outros 14 feridos, segundo informações de uma fonte oficial.

O chefe da Polícia de Helmand, Asadullah Sherzad, citado pela agência "AIP", informou que a bomba foi acionada perto de uma parada de ônibus. Sherzad também informou que na região da zona atacada está o quartel-general da Polícia de Trânsito, embora o edifício não tenha sido danificado.

Nos últimos dias, as tropas da Otan, apoiadas pelo Exército afegão, realizam uma grande ofensiva no distrito de Nad Ali, em Helmand, com o objetivo de tirar os talibãs de seus principais refúgios na zona.

O epicentro da operação, batizada como Moshtarak (juntos, na língua dari), é o núcleo urbano de Marjah, onde vivem cerca de 80 mil pessoas e que fica a cerca de 20 quilômetros de Lashkar Gah.