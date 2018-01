Atentados no Afeganistão deixam pelo menos 17 mortos Sete pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas neste domingo na explosão de um carro-bomba em frente a uma empresa privada de segurança americana em Cabul. Entre os mortos estão dois americanos. A rede terrorista Al-Qaeda assumiu autoria do atentado. Em outro ataque contra uma escola religiosa no sudeste do Afeganistão morreram nove crianças e um adulto. O atentado em Cabul destruiu os escritórios da Dyncorp Inca, empresa que cuida da segurança pessoal do presidente afegão Hamid Karzai. A explosão, num bairro ocupado por diversas embaixadas ocidentais, matou dois americanos, dois afegãos e três nepaleses. Um comunicado, atribuído à rede terrorista Al Qaida, reivindicou a autoria do atentado. Antes, o porta-voz do Talibã, Hamad Agha, havia dito que o ataque havia sido feito pelo grupo e que seu autor havia escapado com vida. A escola religiosa na província de Paktia foi abalada por uma explosão na noite do último sábado. "Quatro crianças, cinco adolescentes e um adulto morreram", disse o sargento do Exército americano Ann Bennett. Quinze pessoas ficaram feridas, segundo o governador de Paktia, Asadullah Wafa. Bennett afirmou que um garoto de oito anos foi levado para ser tratado numa base americana. A escola religiosa fica próxima à cidade de Zormat, a 130 quilômetros de Cabul. O governador Asadullah disse que não se sabe ao certo a causa da explosão: alguns dizem que a explosão ocorreu em uma moto que estava estacionada do lado de fora da escola e outros afirmam que o explosivo estava dentro da escola, que recebia fundos de um grupo de ajuda internacional.