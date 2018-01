Atentados no Iraque deixam oito mortos Um carro-bomba explodiu perto de uma base americana em Mossul e assassinos eliminaram uma alta autoridade do Ministério do Interior, numa espiral de violência que deixou oito mortos no Iraque nesta segunda-feira. Funcionários que deixavam a base dos EUA em Mossul disseram que um carro explodiu a 50 metros dos portões, incendiando os automóveis ao redor. A porta-voz capitã Angela M. Bowman disse que uma mulher e uma criança foram mortos, juntamente com um segurança iraquiano. Há cinco feridos. Em Bagdá, o chefe de assuntos tribais do Ministério do Interior, coronel Musab al-Awadi, e seus guarda-costas tinham acabado de deixar sua casa quando pistoleiros abriram fogo os mataram, atirando a partir de um carro que passava. Em outro ponto da cidade, um carro explodiu deixando três civis iraquianos feridos. Além disso, dois disparos de morteiro atingiram o edifício que ser via de sede ao Ministério de Educação Superior. O major iraquiano Mushtaq Abbas disse que o prédio está em reforma e não houve baixas.