Atentados no Iraque deixam pelo menos 3 mortos

Pelo menos três pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas em dois atentados realizados no Iraque, informaram fontes do Ministério do Interior do país. Segundo as fontes, um carro-bomba que estava estacionado próximo a um restaurante no bairro de Al-Hariziya, no oeste de Bagdá, explodiu sexta-feira à noite, causando a morte de três pessoas e ferindo outras dez. As fontes afirmaram que alguns feridos se encontram em estado grave, e revelaram que a explosão causou grandes estragos no restaurante, assim como em outros edifícios da região. Em outro incidente, 11 policiais ficaram feridos sexta-feira à noite pela explosão de uma bomba na passagem de sua patrulha pela zona de Al-Ghabat, no norte de Mossul. A explosão ocasionou ainda danos em dois veículos da patrulha, acrescentaram as fontes. Além disso, a Polícia iraquiana encontrou um outro cadáver em Bagdá, cuja identidade ainda não foi confirmada. O corpo, que foi transferido ao necrotério central da capital, tem marcas de bala e sinais de tortura.