Atentados no Iraque matam mais 13 pessoas Atentados provocaram hoje a morte de mais 13 pessoas em Bagdá e em seus arredores. Os ataques ocorrem pouco mais de uma semana antes da data prevista para a retirada das tropas norte-americanas das áreas urbanas das principais cidades do Iraque. Ao mesmo tempo, os ataques de hoje, quase todos eles perpetrados em áreas xiitas da capital iraquiana, ocorrem apenas dois dias depois do pior atentado do ano: a explosão de um caminhão-bomba que matou pelo menos 75 pessoas em Kirkuk, no norte do Iraque.