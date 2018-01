Atentados no Iraque matam nove pessoas e ferem 36 Pelo menos nove pessoas morreram nesta quarta-feira e 36 ficaram feridas, entre elas vários militares, na explosão de um carro-bomba e de uma bomba colocada num bairro dos arredores de Bagdá, segundo fontes da polícia. O carro-bomba explodiu às 8 horas (1 hora de Brasília) no bairro al-Qahira, no nordeste da capital iraquiana. Minutos depois, uma bomba explodiu na mesma área. As vítimas foram levadas a dois hospitais. Além disso, a polícia encontrou nesta quarta os corpos de 19 pessoas, elevando para mais de 60 o número de mortos localizados nas últimas 48 horas. Os corpos apresentavam sinais de tortura. A maioria tinha sido assassinada com um tiro na cabeça. As mortes, aparentemente, estão ligadas à onda de violência sectária no país.