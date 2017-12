Atentados no Iraque matam seis pessoas Pelo menos seis pessoas morreram nesta quarta-feira em vários atentados da insurgência em Bagdá e no norte do Iraque, o último deles cometido por um suicida em Mossul, cerca de 400 quilômetros da capital, informaram fontes policiais. O suicida explodiu uma bomba que levava junto ao corpo perto de uma delegacia de Polícia no centro de Mossul, onde uma mulher morreu e oito policiais ficaram feridos, cinco deles em estado grave. O responsável de informação da Polícia de Ninave, o coronel Ahmad Abdallah, informou que a mulher não morreu no atentado. Ela foi atingida por uma bala perdida no tiroteio que ocorreu após o ataque. No bairro de Al-Saidiya, em Bagdá, uma bomba explodiu perto de um microônibus, matando um dos passageiros e ferindo outro. Em Baquba, a nordeste de Bagdá, um grupo de pistoleiros assassinou Ibrahim Nargues, diretor-geral da Companhia para Indústrias Elétricas iraquiana. Outros três civis morreram em ataques similares na mesma cidade. Por outro lado, um comunicado do Ministério do Interior informou nesta quarta-feira da morte de dois supostos insurgentes enquanto tentavam colocar uma bomba em uma estrada de Ishaki, 90 quilômetros ao norte da capital, pela qual passaria um comboio militar.