Atentados provocam reforço de segurança em vários países A Grécia requisitou hoje a ajuda da Otan para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos de Atenas, depois dos sangrentos ataques contra trens em Madri que levaram várias nações do mundo a reforçar medidas de proteção em redes de transporte e em eventos esportivos contra potenciais atentados terroristas. Esquadrões antibomba e cães farejadores foram enviados para estações de trem de toda a Grécia, enquanto a França, Polônia e os Estados Unidos reforçavam a segurança em ferrovias. A Grécia pediu à Otan para oferecer vigilância aérea e marítima contra "um incidente químico, biológico e nuclear" - intensificando o forte esquema de segurança sendo montado em Atenas para os jogos de 13 a 29 de agosto, que já está custando a quantia recorde de US$ 800 milhões e envolvendo 50 mil policiais e soldados. O presidente Jacques Chirac reuniu seu gabinete em resposta aos ataques de Madri depois de elevar o nível de alerta de amarelo para laranja, numa escala que passa para o vermelho e para o, máximo, escarlate. Os reservatórios de água foram colocados sob intensa vigilância, enquanto "áreas sensíveis" como prédios públicos, metrôs e aeroportos receberam reforço de segurança. Autoridades em Portugal preparando o torneio de futebol Euro 2004 disseram que a preocupação da segurança passou agora de lidar com torcedores violentos para potenciais ameaças terroristas. Autoridades consideravam colocar detectores de metais nos estádios. "Essas explosões nos fazem sentir que o mundo está mais inseguro. Temos de garantir que a segurança seja tratada da melhor forma possível", disse Leonel Carvalho, o coordenador de segurança da Euro 2004. Na Alemanha, autoridades no estado da Bavária e na cidade de Duesseldorf advertiram a policiais para terem mais atenção nas patrulhas em estações ferroviárias. O chanceler Gerhard Schroeder disse que os serviços de inteligência e de segurança alemães estavam monitorando a situação, mas que o nível de alerta na Alemanha não foi elevado. "Neste momento, não há nada que sugira uma deterioração da situação de segurança na Alemanha". A Polônia - que uniu-se à Espanha no apoio aos EUA na guerra no Iraque - aumentou a segurança em aeroportos, estações férreas e em outros pontos de transporte, enquanto a Hungria reforçou patrulhas na frente da Embaixada espanhola em Budapeste e em estações de trem. A Grã-Bretanha e outros países europeus como a Itália, Bélgica e Irlanda não elevaram o nível de alerta antiterrorista, destacando que as redes de transporte público já vêm sendo fortemente guardadas desde os ataques de 11 de setembro de 2001 nos EUA. Na cidade de Nova York, o prefeito Michael Bloomberg anunciou que a segurança foi reforçada no metrô e em estações de trem. A companhia férrea de passageiros dos EUA, Amtrax, intensificou patrulhas de sua força policial e unidades caninas. A vigilância eletrônica de pontes e túneis também foi reforçada.