Atentados suicidas atingiram escritório da CIA no WTC Um escritório secreto da CIA foi destruído nos ataques terroristas de 11 de setembro contra o World Trade Center (WTC), danificando seriamente as operações de inteligência dos EUA. A agência camuflada estava situada no WTC 7, uma pequena torre de escritórios que ruiu horas depois da queda das Torres Gêmeas, afirmou um funcionário do governo norte-americano. Falando sob a condição de manter o anonimato, o funcionário disse que imediatamente após o ataque uma equipe da CIA abriu caminho entre os destroços à procura de documentos secretos, relatórios de inteligência ali guardados, ou simplesmente em busca dos computadores e seus arquivos. Não se sabe se a operação foi bem-sucedida.