Atentados suicidas em Jerusalém matam 12 e ferem 170 Dois atacantes suicidas detonaram explosivos numa rua do centro de Jerusalém repleta de jovens que se divertiam na noite deste sábado. As explosões mataram os atacantes e dez pessoas e feriram outras 170. Minutos depois dos atentados suicidas, que ocorreram simultaneamente, outra bomba explodiu num carro estacionado nas proximidades, provocando ainda mais pânico entre a multidão. O ministro do Exterior de Israel, Shimon Peres, afirmou que se tratou "de um dos piores (ataques) que já vimos". Ninguém assumiu imediatamente responsabilidade pelo atentado, mas os grupos militantes Hamas e a Jihad Islâmica haviam ameaçado promover ataques em Israel para vingar o assassinato do líder militar do Hamas na Cisjordânia num ataques de mísseis israelense na semana passada. Num comunicado, a Autoridade Palestina condenou os atentados terroristas, expressando sua "profunda irritação... e dor" e acusando os responsáveis de estarem tentando sabotar uma iniciativa de paz dos Estados Unidos. As bombas explodiram por volta das 23h30 deste sábado, uma hora em que o calçadão Ben Yehuda está normalmente repleto de jovens caminhando e sentados em mesas de café na rua. Os atacantes suicidas se encontravam a cerca de 30 metros de distância um do outro, segundo a polícia. "Havia muitos membros e corpos espalhados", relatou Michael Perry, 37 anos, que saiu correndo de um bar no calçadão de pedestres Ben Yehuda depois de ouvir as explosões. "Vi três mortos e o que parecia ser os restos de um atacante suicida", disse Perry. Outro transeunte, Eli Shetreet, 19 anos, afirmou ter visto corpos sendo jogados para o ar. "Muita gente estava chorando, caindo, e havia cheiro de cabelo queimado", disse. As explosões foram tão poderosas que destroçaram os vidros de carros estacionados a um quarteirão de distância. Pouco depois dos atentados suicidas, uma explosão ocorreu num carro estacionado perto do calçadão, afirmou o chefe da polícia Mickey Levy. Aparentemente ninguém ficou ferido nesta última explosão. Ao ouvirem a terceira explosão, pedestres correram pelas ruas em pânico. O porta-voz da polícia Gil Kleiman afirmou que oito pessoas morreram, além dos atacantes, e 150 ficaram feridas, muitas delas adolescentes. Vários dos feridos estavam em condições críticas. "É uma grande catástrofe. Houve muitas, muitas vítimas", disse o ministro da Saúde, Nissim Dahan, que estava percorrendo hospitais. "Estamos quase no limite de nossa capacidade para atender os feridos." O calçadão Ben Yehuda está normalmente repleto de jovens israelenses nas noites de sábado. O local já havia sido palco de atentados suicidas no passado, incluindo um em 1997. A cerca de um quarteirão do calçadão, na esquina das ruas Rei George e Jaffa, um atacante suicida promoveu um atentado há poucos meses numa pizzaria lotada, se matando e a outras 15 pessoas. Autoridades israelenses que viajam com o primeiro-ministro Ariel Sharon a Nova York não se manifestaram imediatamente sobre os atentados e não confirmavam se seria mantido um encontro com o presidente George W. Bush, na segunda-feira em Washington. Peres afirmou que Sharon não havia ainda decidido se iria suspender sua visita. Autoridades que acompanham Sharon disseram que o encontro com Bush poderia ser antecipado para este domingo, com o primeiro-ministro partindo, então, imediatamente para Israel. Abdel Aziz Rantisi, um líder do Hamas na Faixa de Gaza, não assumiu a responsabilidade em nome de seu grupo, mas afirmou que o Hamas irá continuar promovendo ataques. "Já dissemos várias vezes que não aceitaremos que nosso território continue sendo ocupado", afirmou Rantisi. "Estamos combatendo o terrorismo judeu, estamos combatendo os assassinos e defendendo nossa liberdade, nossa estabilidade e nossa dignidade." Os atentados deste sábado ocorrem num momento em que um alto enviado dos EUA, general Anthony Zinni, tenta garantir uma trégua. Entretanto, desde a chegada de Zinni, na semana passada, tem havido uma escalada da violência. Zinni tem dito que a violência não o deterá e que ficará na região o tempo necessário para garantir um cessar-fogo. Mais cedo neste sábado, dois palestinos, de 11 e 19 anos, haviam sido mortos nas proximidades da cidade de Jenin, Cisjordânia, por disparos de metralhadoras israelenses, segundo médicos. O Exército de Israel não comentou imediatamente a acusação.