Atentados suicidas fazem 28 mortos no Iraque Pelo menos, 28 pessoas foram mortas em Bagdá e na cidade de Tikrit, no norte do Iraque, em dois atentados suicidas. Segundo fontes policiais, os atentados ocorreram entre a noite de terça e a manhã desta quarta-feira, mesmo período em que foram encontrados os corpos. Na capital, a polícia encontrou 34 corpos com sinais de tortura. O ataque mais sangrento, que deixou 21 mortos e 56 feridos, aconteceu por volta das 19h (12h de Brasília) de terça-feira, em Shurgat, ao norte de Tikrit, na Província de Salahedin. Um suicida detonou seu cinto, carregado de explosivos, num local onde havia dezenas de pessoas. Outras sete pessoas morreram e dez ficaram feridas em outro ataque suicida, nos arredores da refinaria de Doura, ao sul de Bagdá. A refinaria é a segunda maior do país. A polícia encontrou em diferentes áreas de Bagdá os corpos de 34 pessoas mortas a tiros, apresentando sinais de tortura. Mais de 200 corpos foram encontrados em circunstâncias semelhantes em Bagdá nesta semana.