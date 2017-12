Atentato contra soldados israelenses Soldados israelenses conseguiram sair ilesos nesta segunda-feira de uma ataque à bomba na cidade de Cisjordânia. Um artefato explodiu no momento em que um ônibus transportando os soldados atravessava o assentamento de Barkan, no noroeste da Cisjordania, em uma estrada principal que tem ligação com as colônias judias. Ninguém ficou ferido. Fontes militares israelenses informaram que militantes palestinos atacam ontem à noite cinco posições israelenses localizadas na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. O exército revidou os ataques. Não há registros de feridos, segundo fontes israelenses. Leia Também: Atentado suicida mata 1 e fere dezenas em Israel ESCALADA DO TERROR