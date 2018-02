AT&T anuncia compra da Iusacell por US$ 2,5 bilhões

A AT&T espera realizar a transação no primeiro trimestre de 2015, quando o Grupo Salinas comprar a metade da Iusacell que não possui para, então, vendê-la por inteiro. A compra dependerá ainda da aprovação de órgãos reguladores.

A decisão da AT&T ocorre num momento em que o presidente Enrique Pena Nieto busca estimular a competitividade do segmento de telecomunicações no país. Com a America Movil, do bilionário Carlos Slim, tendo de vender ativos, essa pode ser a chance para a AT&T competir num mercado cada vez mais interdependente dos Estados Unidos.

A aquisição dará à norte-americana cerca de 8,6 milhões de clientes no México com as marcas Iusacell e Unefón. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.