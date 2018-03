Athina, 18 anos, recebe hoje a fortuna de Onassis Athina Roussel Onassis, neta e única herdeira do armador grego Aristóteles Onassis, se converterá hoje, ao completar 18 anos, em uma das mulheres mais ricas do planeta. Receberá de presente uma fortuna de "cerca de US$ 800 milhões", segundo familiares, ou US$ 2,7 bi, segundo vários levantamentos de especialistas. Entre os convidados para a festa de hoje estará o cavaleiro olímpico brasileiro Álvaro Alfonso de Miranda Neto, o Doda, namorado da herdeira. A fortuna fará de Athina uma mulher mais rica que a rainha da Inglaterra, contando todas as propriedades, companhias, ações, obras de arte e um jato particular. "A jovem de ouro chegará à maioridade herdando quantidades míticas de dinheiro, ações, propriedades e ilhas", disse ontem o jornal grego Eleftherotypia. A imensa riqueza construída por Onassis durante sua vida, partindo da pobreza na infância, inclui também depósitos em dinheiro em 217 bancos e a luxuosa Ilha de Skorpios, e passará às mãos de Athina procedendo de sua mãe, Christina, morta em 1988, quando a garota tinha 3 anos. Quando completar 21 anos, Athina vai somar mais algumas cifras escandalosas: outros US$ 2 bilhões, além do controle da Fundação Onassis. A mãe de Athina morreu durante um banho de imersão, em Buenos Aires, a princípio por ingestão exagerada de pílulas para emagrecer. Ao mesmo tempo em que cuidava de sua depressão e outros problemas de saúde, saía e entrava de casamentos fracassados - quatro no total. Havia se divorciado de Thierry Roussel, pai de Athina, logo após o nascimento da menina. Desde então, a herdeira passou a viver na Suíça, com o pai, sua esposa sueca e seu meio-irmão Erick. Doda - Fanática por hipismo desde a infância, Athina freqüenta a escola de equitação do brasileiro Nelson Pessoa, em Bruxelas, e tem chance de ser incluída pela Federação Grega de Equitação na Olimpíada de Atenas/2004. "Seria a realização de um sonho para ela", afirmou Alexis Mantheakis, ex-porta-voz de Roussel. Foi no meio hípico que conheceu Doda, 29 anos, medalha de bronze do Brasil em Sydney, há três anos. Antes da festa de 18 anos, onde prometeu grandes surpresas, Athina terá um encontro com os auditores da firma suíça KPMG Fides, que se encarrega de cuidar de sua herança desde 1999. Ali, tomará posse da fortuna.