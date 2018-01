Atirador abre fogo em fábrica nos EUA; dois mortos Pelo menos uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas quando um homem armado abriu fogo em uma fábrica de autopeças. O atirador foi morto em seguida, segundo as autoridades. Os disparos ocorreram por volta das 8h20 desta manhã, hora local, nas Indústrias Andover. O escritório do legista do Condado de Ashtabula informa que duas pessoas foram mortas, incluindo o atirador. A porta-voz Fran Richards não soube dizer se ele foi morto ou cometeu suicídio. Duas funcionárias da fábrica foram hospitalizadas, e uma estava sendo submetida a cirurgia. A polícia não forneceu maiores detalhes.