Atirador da Flórida pertencia a milícia de extrema direita, diz entidade

PARKSVILLE, ESTADOS UNIDOS - O líder da milícia nacionalista de extrema direita República da Flórida, Jordan Jereb, disse nesta quarta-feira, 15, à agência Associated Press, que Nikolas Cruz, o suspeito de matar 17 pessoas no massacre de ontem na Escola Secundária de Parksville, pertencia à sua organização e participou de exercícios militares feitos pelo grupo na cidade de Tallahassee, no norte do Estado.

Segundo Jereb, no entanto, Cruz agiu por conta própria e sua entidade não tem relação com o ataque a tiros. O líder da milícia disse também que não conhecia pessoalmente o atirador e seu grupo tenta não se envolver com “questões do mundo moderno.”

“Ele é o único responsável pelo que fez”, disse o militante, que acredita que o fato de o massacre ter ocorrido na data em que os americanos celebram o dia dos namorados é indicativo de que o atirador pudesse ter “problemas com alguma garota”.

Indiciado

Cruz foi acusado formalmente de 17 homicídios premeditados. Um promotor público do Estado apresentou as acusações nesta quinta-feira, 15. Segundo autoridades, Cruz comprou legalmente a arma AR-15 usada no massacre. Ele era conhecido como um jovem amante das armas que havia sido expulso do colégio que atacou por razões de disciplina.

Cruz chegou ao colégio Marjory Stoneman Douglas no horário de saída dos alunos com o rifle AR-15 e uma grande quantidade de munição. Antes de atacar, ele disparou o alarme de incêndio, justamente para atirar contra os estudantes quando eles estivessem abandonando o prédio.

Alguns alunos registraram os momentos de pânico e desespero nas salas de aula com os celulares, capturando gritos e o som de disparos das armas. "Meu Deus! Meu Deus!", grita um dos jovens em um vídeo divulgado nas redes sociais, enquanto mais de 40 tiros são ouvidos ao fundo.

Cruz matou 12 pessoas no interior da escola e 3 do lado de fora, segundo o xerife Scott Israel, do Condado de Broward. Outras duas vítimas morreram em hospitais próximos em razão da gravidade dos ferimentos. O colégio foi transformado em um cenário de guerra, com cadeiras e mesas viradas, telas de computadores com buracos de balas e o chão manchado de sangue.

A polícia prendeu Cruz na cidade vizinha de Coral Springs, cerca de uma hora após ele deixar a escola, aparentemente entre os alunos que fugiam do local. /AP