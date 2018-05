Atirador da Virginia Tech ''''antecipou'''' plano Cho Seung-hui, o estudante da universidade americana Virginia Tech que em abril matou 32 pessoas no campus e se matou em seguida, escreveu uma redação para um curso de textos de ficção um ano antes do massacre que lembra a matança. No texto, Cho fala de um pistoleiro que pensava em invadir atirando um estabelecimento de ensino. A diferença é que o protagonista não chega a cometer o massacre.